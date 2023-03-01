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Ходаковский заявил, что снаряды на СВО достаются тем, кто "громче всех голосит"

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Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как удалось добиться поставок боеприпасов на том участке фронта, где наблюдался снарядный голод.

Ходаковский заявил, что снаряды на СВО достаются тем, кто "громче всех голосит"

Ходаковский считает, что ситуация на СВО хорошо иллюстрирует закон сохранения энергии, который в пояснении Михаил Ломоносова гласит, что ничего ниоткуда не берётся и никуда не исчезает.

Он отметил, что на том направлении СВО, где громче заявляли о снарядном голоде, стало тихо.

"Но зато обострилась на других, там, где кричать особо некому. Мы как желторотые птенцы в гнезде: кто громче всех голосит и выше других вытягивает шею — тому больше и перепадает", — объяснил комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский сравнил нормы выдачи снарядов и мин российской армии и ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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