Украинский институт будущего заявил сроках и направлениях нового наступления ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ могут начать новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне. Россия уже создала ударную группировку.

Погодные условия усложнят попытку наступления в период с конца марта по конец апреля. Об этом сообщил Украинский институт будущего. Он полагает, что ВС РФ будут использовать силы не для лобовых ударов, а для попытки окружить крупную группировку ВСУ. Например, в Донецкой области.

Отмечается, что русская армия может нанести удар через Харьковскую, Сумскую, Запорожскую области. Возможные цели — Полтава либо восток Полтавской области. Удар в направлении Киева маловероятен.

Если ВС РФ начнут операцию в мае-июне РФ, им не помешают погодные условия, а Украина к этому времени сформирует ударный кулак для своего наступления. Не исключается, что Россия начнёт ещё одну мобилизацию не позднее середины марта для увеличения численности военнослужащих.