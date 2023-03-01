ВС РФ могут начать новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне. Россия уже создала ударную группировку.
Погодные условия усложнят попытку наступления в период с конца марта по конец апреля. Об этом сообщил Украинский институт будущего. Он полагает, что ВС РФ будут использовать силы не для лобовых ударов, а для попытки окружить крупную группировку ВСУ. Например, в Донецкой области.
Отмечается, что русская армия может нанести удар через Харьковскую, Сумскую, Запорожскую области. Возможные цели — Полтава либо восток Полтавской области. Удар в направлении Киева маловероятен.
Если ВС РФ начнут операцию в мае-июне РФ, им не помешают погодные условия, а Украина к этому времени сформирует ударный кулак для своего наступления. Не исключается, что Россия начнёт ещё одну мобилизацию не позднее середины марта для увеличения численности военнослужащих.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.