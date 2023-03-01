Руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в этом году власти страны увеличат число заказов на производство снарядов 155-мм калибра, которые необходимы для гаубиц Caesar, передаваемых ВСУ.
"Мы не станем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете", — предупредил министр во время слушаний в Сенате.
Решение чиновников Лекорню объяснил опытом вооружённого столкновения на Украине. По словам главы военного ведомства, Париж попросит у компаний 16 тысяч натовских снарядов. Ещё власти сформируют три крупных заказа на производство 15 тысяч подобных боеприпасов, ПТРК и ракет для авианосцев "Мистраль".
Ранее в Минобороны Украины сказали, что Дания поставила ВСУ все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR.
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