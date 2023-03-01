Франция увеличит производство снарядов для поставляемых на Украину гаубиц Caesar

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в этом году власти страны увеличат число заказов на производство снарядов 155-мм калибра, которые необходимы для гаубиц Caesar, передаваемых ВСУ.

"Мы не станем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете", — предупредил министр во время слушаний в Сенате.

Решение чиновников Лекорню объяснил опытом вооружённого столкновения на Украине. По словам главы военного ведомства, Париж попросит у компаний 16 тысяч натовских снарядов. Ещё власти сформируют три крупных заказа на производство 15 тысяч подобных боеприпасов, ПТРК и ракет для авианосцев "Мистраль".

Ранее в Минобороны Украины сказали, что Дания поставила ВСУ все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR.