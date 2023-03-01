Хатылёв: ВСУ в Артёмовске блокированы, им придётся сдаться

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Сергей Хатылёв оценил шансы ВСУ, остающихся в Артёмовске.

Эксперт уверен, что украинским военным придётся отступить из города с гигантскими потерями. Он напомнил, что ВС РФ уже окружили Артёмовск, и у остающихся там ВСУшников один выход — сдаться.

"По информации из Министерства обороны становится ясно, что окружение завершено. ВСУ, находящиеся в черте города и рядом в близлежащих населенных пунктах, заблокированы. В окружении оказалась группировка в количестве от пяти до 20 тыс. человек. Им остается только сдаться", — сказал Хатылёв в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

У украинских военных в Артёмовске есть ещё один выход — отступить. Теоретически они могут попытаться это сделать, но в этом случае отступать ВСУ будут вынуждены под перекрёстным огнём, неся при этом огромные потери.

Ранее советник президента Украины Александр Роднянский сообщил, что ВСУ, держащие оборону Артёмовска, могут отступить, однако окончательное решение по этому вопросу остаётся за украинским военным руководством.