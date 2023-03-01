Советник врио руководителя ДНР рассказал об украинских заградотрядах в Артёмовске

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о ситуации в Артёмовске.

По информации Кимаковского, на территории города находятся несколько тысяч представителей территориальной обороны, заградотряды и разведывательные подразделения армии Украины.

"Эти вооружённые формирования оставили на убой", — подчеркнул советник врио руководителя региона в эфире Первого канала.

Ранее Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли в районе Артёмовска до 70% военных.