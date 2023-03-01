Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал о ситуации в Артёмовске.
По информации Кимаковского, на территории города находятся несколько тысяч представителей территориальной обороны, заградотряды и разведывательные подразделения армии Украины.
"Эти вооружённые формирования оставили на убой", — подчеркнул советник врио руководителя региона в эфире Первого канала.
Ранее Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли в районе Артёмовска до 70% военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.