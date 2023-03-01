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Политолог Ищенко: спецоперация РФ продлится больше года, если Прибалтика станет стороной конфликта на Украине

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Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко допустил, что военная спецоперация на Украине продлится больше года.

Политолог Ищенко: спецоперация РФ продлится больше года, если Прибалтика станет стороной конфликта на Украине

"Например, если вдруг удастся втравить в конфликт Польшу и Прибалтику", — отметил эксперт, слова которого передаёт "Военное дело".

По мнению собеседника издания, обстановка в зоне спецоперации РФ и мире вынуждает политиков выступать за перемирие в этом году. Как подчеркнул специалист, российская миссия должна закончиться уничтожением ВСУ и Украины как государства. Ищенко добавил, что у Москвы достаточно ресурсов для завершения столкновения в 2023 году.

Ранее в The Atlantic предупредили, что конфликт на Украине может продлиться более десяти лет.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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