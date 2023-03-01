Политолог Ищенко: спецоперация РФ продлится больше года, если Прибалтика станет стороной конфликта на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко допустил, что военная спецоперация на Украине продлится больше года.

"Например, если вдруг удастся втравить в конфликт Польшу и Прибалтику", — отметил эксперт, слова которого передаёт "Военное дело".

По мнению собеседника издания, обстановка в зоне спецоперации РФ и мире вынуждает политиков выступать за перемирие в этом году. Как подчеркнул специалист, российская миссия должна закончиться уничтожением ВСУ и Украины как государства. Ищенко добавил, что у Москвы достаточно ресурсов для завершения столкновения в 2023 году.

Ранее в The Atlantic предупредили, что конфликт на Украине может продлиться более десяти лет.