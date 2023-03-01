Российский военнослужащий получил тяжёлое ранение в зоне спецоперации — ему оторвало ступню, но он смог выжить. Видео распространяется в Telegram-каналах. Опубликовать его редакция не может по этическим причинам.
На кадрах видно, как на раненого бойца стали охотиться с квадрокоптера нацисты. Они попытались добить его сбросом гранаты.
Однако воин, несмотря на боль, уворачивался от падающих боеприпасов. Он проявил мужество и выжил. Место действия, а также дальнейшая судьба военного неизвестны.
Ранее в Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.
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