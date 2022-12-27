Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. Кадрами поделился в своём Telegram-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По этическим причинам редакция не может опубликовать здесь сам ролик.

На видео дрон противника сбрасывает боеприпас на позиции российских военных. Солдат, очевидно, получает осколочное ранение. Через несколько секунд он достаёт гранату и взрывает её в руках, а из окопа поднимается густой дым.

По мнению Безсонова, такой поступок можно назвать геройским, так как герои — это люди чьи принципы и ценности важнее собственной жизни.

Боец сделал очень сложный и сильный выбор, заключил автор канала.