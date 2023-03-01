Российские военные оттеснили подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и закрепились в трёх километрах от Купянска. Об этом сообщил в среду вечером военный корреспондент RT Саргон Хадая в своём Telegram-канале.
Пока каких-либо других подробностей не приводится.
Ранее сегодня военкор Игорь Жданов рассказал о продвижении десантников ВС РФ из Иваново в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Репортёр отметил, что фронт очень плотный, а боевые столкновения происходят ежедневно на дистанции от пары сотен до нескольких десятков метров.
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