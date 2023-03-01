RT: военные России оттеснили ВСУ и закрепились в трёх километрах от Купянска

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные оттеснили подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и закрепились в трёх километрах от Купянска. Об этом сообщил в среду вечером военный корреспондент RT Саргон Хадая в своём Telegram-канале.

Пока каких-либо других подробностей не приводится.

Ранее сегодня военкор Игорь Жданов рассказал о продвижении десантников ВС РФ из Иваново в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Репортёр отметил, что фронт очень плотный, а боевые столкновения происходят ежедневно на дистанции от пары сотен до нескольких десятков метров.