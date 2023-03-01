RT: ивановские десантники ведут наступление на Кременском направлении

Бойцы ВДВ ВС РФ из Иваново ведут наступление в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал в своём репортаже военный журналист RT Игорь Жданов.

Военкор показал отбитые у украинских боевиков позиции и брошенное тело иностранного наёмника.

По словам репортёра, фронт очень плотный, боестолкновения происходят ежедневно на дистанции от пары сотен до нескольких десятков метров.

"Дорога, по которой заходим, ещё пару недель назад была водоразделом: с одной стороны наши ВДВ, с другой — сборная солянка ВСУ. В боях перемалываются иностранные наёмники. На обочине лежит тело гражданина одного из ближневосточных государств. Очередной 200, а думал, что в Донбассе его ждёт такое же весёлое сафари, как дома", — заметил журналист.

Ранее на угольной шахте в Польше нашли могильник с трупами более 500 наёмников и солдат ВСУ.