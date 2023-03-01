Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своём Telegram-канале кадры переброски эшелона бронированных машин семейства "Бумеранг". Несколько бронетранспортёров замечены на одной из железных дорог.
На снимках зафиксированы машины с дистанционно управляемым боевым модулем "Бумеранг-БМ", который оснащён автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм, пулемётом и противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".
Новейший БРТ обладает двигателем мощностью 750 лошадиных сил, который размещён в передней части машины. Также техника отличается многослойным бронированием с содержанием керамики.
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