Эшелон с новейшими тяжёлыми БТР "Бумеранг" замечен на железной дороге в ходе переброски

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своём Telegram-канале кадры переброски эшелона бронированных машин семейства "Бумеранг". Несколько бронетранспортёров замечены на одной из железных дорог.

На снимках зафиксированы машины с дистанционно управляемым боевым модулем "Бумеранг-БМ", который оснащён автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм, пулемётом и противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

Новейший БРТ обладает двигателем мощностью 750 лошадиных сил, который размещён в передней части машины. Также техника отличается многослойным бронированием с содержанием керамики.