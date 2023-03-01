Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли мощные удары по колонне техники украинской армии на Запорожском фронте. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
По их данным, разведчики 42-й дивизии зафиксировали перемещение военной техники противника и передали координаты артиллерии и авиации.
Ранее штурмовики сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке. По словам офицера ВС РФ, противник соорудил в регионе мощный укрепрайон на возвышенности, что мешает продвижению штурмовых отрядов.
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За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.