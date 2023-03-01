Штурмовики Су-25 ВКС РФ атаковали колонну ВСУ на Запорожском фронте

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли мощные удары по колонне техники украинской армии на Запорожском фронте. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

По их данным, разведчики 42-й дивизии зафиксировали перемещение военной техники противника и передали координаты артиллерии и авиации.

Ранее штурмовики сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке. По словам офицера ВС РФ, противник соорудил в регионе мощный укрепрайон на возвышенности, что мешает продвижению штурмовых отрядов.