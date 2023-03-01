Боевики ВСУ в Артёмовске агитируют молодёжь идти в добровольцы

Украинские солдаты в Артёмовске предлагают молодёжи записываться в добровольцы. Боевики ВСУ рассказывают парням о возможности освоить западное оружие и стать "уважаемым человеком".

"Тебя всё равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку. Или же можешь прийти на те позиции, которые тебя устраивают", — уговаривает один из военных на видео, опубликованном в Telegram-канале "Политика страны".

Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" и другие солдаты на кадрах резко осуждают молодёжь за нежелание идти на фронт.