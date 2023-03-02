Reuters: украинский депутат Рахманин призвал не сражаться за Артёмовск до последнего

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстановка в районе Артёмовска представляет серьёзную угрозу для ВСУ, поэтому им не стоит сражаться за город любой ценой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

Он назвал значимость Артёмовска для Киева "не такой уж высокой". По его словам, украинские солдаты должны перестать всеми силами отстаивать этот населённый пункт.

"Я бы не сказал, что ситуация критическая, однако она угрожающая", — приводит Reuters комментарий Рахманина.

Как пояснил депутат, на Артёмовском направлении не утихают интенсивные боевые действия.

Ранее советник руководителя Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил "стратегическое отступление" ВСУ из Артёмовска, добавив, что Вооружённые силы России близки к окружению города.