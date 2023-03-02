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Reuters: украинский депутат Рахманин призвал не сражаться за Артёмовск до последнего

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Силовые структуры

Обстановка в районе Артёмовска представляет серьёзную угрозу для ВСУ, поэтому им не стоит сражаться за город любой ценой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин.

Reuters: украинский депутат Рахманин призвал не сражаться за Артёмовск до последнего

Он назвал значимость Артёмовска для Киева "не такой уж высокой". По его словам, украинские солдаты должны перестать всеми силами отстаивать этот населённый пункт.

"Я бы не сказал, что ситуация критическая, однако она угрожающая", — приводит Reuters комментарий Рахманина.

Как пояснил депутат, на Артёмовском направлении не утихают интенсивные боевые действия.

Ранее советник руководителя Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил "стратегическое отступление" ВСУ из Артёмовска, добавив, что Вооружённые силы России близки к окружению города.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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