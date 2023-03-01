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Советник главы Украины Роднянский допустил "стратегическое отступление" ВСУ из Артёмовска

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Силовые структуры

Советник руководителя Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский признал, что армия страны может решиться на "стратегическое отступление" из Артёмовска.

Советник главы Украины Роднянский допустил "стратегическое отступление" ВСУ из Артёмовска

По его словам, на этом направлении по-прежнему идут ожесточённые бои, а Вооружённые силы РФ близки к окружению города. Он отметил, что военно-политическое командование Украины прорабатывает различные способы удержания Артёмовска.

"Однако в случае необходимости ВСУ отступят", — добавил Роднянский в интервью CNN.

При этом советник не смог ответить на вопрос корреспондента о том, когда именно ожидается отступление украинских войск.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске постоянно осложняется для ВСУ. Как пояснил президент, ВС России пресекают попытки Киева улучшить позиции.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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