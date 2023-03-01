Советник руководителя Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский признал, что армия страны может решиться на "стратегическое отступление" из Артёмовска.
По его словам, на этом направлении по-прежнему идут ожесточённые бои, а Вооружённые силы РФ близки к окружению города. Он отметил, что военно-политическое командование Украины прорабатывает различные способы удержания Артёмовска.
"Однако в случае необходимости ВСУ отступят", — добавил Роднянский в интервью CNN.
При этом советник не смог ответить на вопрос корреспондента о том, когда именно ожидается отступление украинских войск.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске постоянно осложняется для ВСУ. Как пояснил президент, ВС России пресекают попытки Киева улучшить позиции.
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