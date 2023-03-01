Советник главы Украины Роднянский допустил "стратегическое отступление" ВСУ из Артёмовска

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский признал, что армия страны может решиться на "стратегическое отступление" из Артёмовска.

По его словам, на этом направлении по-прежнему идут ожесточённые бои, а Вооружённые силы РФ близки к окружению города. Он отметил, что военно-политическое командование Украины прорабатывает различные способы удержания Артёмовска.

"Однако в случае необходимости ВСУ отступят", — добавил Роднянский в интервью CNN.

При этом советник не смог ответить на вопрос корреспондента о том, когда именно ожидается отступление украинских войск.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске постоянно осложняется для ВСУ. Как пояснил президент, ВС России пресекают попытки Киева улучшить позиции.