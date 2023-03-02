Марочко: ВСУ несут большие потери из-за полукустарных снарядов Запада

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики используют полукустарные и дефектные боеприпасы, из-за чего потери ВСУ резко растут, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, такие снаряды недавно передали в распоряжение киевского режима.

Снаряды производятся в странах Запада и имеют соответствующую маркировку. Речь идёт о боеприпасах к советским видам артиллерийских систем калибра:

120 мм,

122 мм,

152 мм.

"Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты. В связи с этим перед использованием приходится их перебирать вручную, что отражается на эффективности и скорострельности", — пояснил подполковник в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул Марочко, уже были прецеденты, когда боеприпас разорвался в стволе орудия и уничтожил личный состав ВСУ, который его обслуживал.