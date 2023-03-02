ВС РФ закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области, где основным направлением является Купянск. Солдаты ВС РФ вышли к притоку реки Оскол, а именно к реке Гнилушка. В результате успешных действий российские войска закрепились на позициях в населённом пункте Синьковка.

По данным "Военного обозрения", расстояние по прямой линии от посёлка до окраин Купянска составляет не более пяти километров. Когда ВС РФ продвинутся в сторону Петропавловки, то появится возможность перерезать важную дорогу для противника — на Сватово и Кременную. На данный момент именно через эту трассу ВСУ поставляют в регион дополнительные резервы.