Российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области, где основным направлением является Купянск. Солдаты ВС РФ вышли к притоку реки Оскол, а именно к реке Гнилушка. В результате успешных действий российские войска закрепились на позициях в населённом пункте Синьковка.
По данным "Военного обозрения", расстояние по прямой линии от посёлка до окраин Купянска составляет не более пяти километров. Когда ВС РФ продвинутся в сторону Петропавловки, то появится возможность перерезать важную дорогу для противника — на Сватово и Кременную. На данный момент именно через эту трассу ВСУ поставляют в регион дополнительные резервы.
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