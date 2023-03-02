Марочко: Киев возвёл новые речные переправы у Макеевки из-за российских ударов

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) создали новые переправы через реку Жеребец у Макеевки, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, такие действия украинских боевиков связаны с продолжающимися российскими атаками. В беседе с РИА Новости он уточнил, что под удары ВС РФ попадают главные маршруты доставки украинской техники в этой зоне боевых действий. Офицер назвал возведение переправ "вынужденной мерой" для ВСУ.

"Основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск", — подчеркнул Марочко.

Как пояснил представитель Народной милиции, переправы замечены южнее Макеевки.

Ранее офицер сообщил об увеличении числа потерь в рядах ВСУ. Он добавил, что Запад передал Киеву боеприпасы с дефектами, которые взрываются в руках украинских военных.