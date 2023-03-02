Российские войска подходят всё ближе к освобождению Бахмута (Артёмовска) после нескольких недель кровопролитных боёв, которые ослабили украинское сопротивление. Об этом заявили журналисты американского телеканала CNN. По их данным, ВС РФ "обрезают" город сразу с нескольких сторон.
Солдаты ВСУ также признают, что удерживать город становится всё сложнее, поскольку российская армия перерезала почти все пути снабжения группировки киевского режима. Наиболее сложная ситуация в Бахмуте сложилась на северном направлении, сообщил один из боевиков ВСУ.
Журналисты не считают город стратегически важным. Однако есть одна деталь, которая предоставит ВС РФ преимущество в случае освобождения Бахмута.
"Если русским удастся занять высоту к западу от города, близлежащие промышленные города Константиновка и Краматорск окажутся во власти их артиллерии и дальнобойных миномётов. И неясно, куда именно украинские силы отступят — если отступят — из Бахмута", — говорится в материале.
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