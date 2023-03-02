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Два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму

1:02
Силовые структуры

Два беспилотных летательных аппарата упали в ночь на 1 марта на территории Сакского районе в Крыму. Предположительно, с их помощью ВСУ пытались атаковать территорию одной из местных воинских частей. Официальное подтверждение этому пока не поступало.

Два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму

Оба дрона рухнули на территории воинской части. Предположительно, причиной их падение стала активация системы радиоэлектронной борьбы. Один беспилотник при падении практически не пострадал, другой взорвался.

Судя по сохранившемуся дрону, оба беспилотника — это китайские коммерческие Mugin-5. Их стоимость составляет примерно 10.000$. Размах крыльев 5 метров, крейсерская скорость 120 км/ч, полезная нагрузка 25 кг, время полета — до 8 часов.

Ранее под Калугой взорвался советский беспилотник Ту-141 "Стриж".

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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