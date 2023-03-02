Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что ПВО не поможет россиянам спастись от ударов беспилотников ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ готовы нанести удар беспилотниками по Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, "идёт война" и маршруты полётов беспилотников неизвестны противоборствующим сторонам. Говоря о возможной атаке беспилотников по российским городам Данилов заявил, что Украина не знает, "кто у них там безобразничает".

"Если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки", — сказал он.

Под "железками" Данилов, очевидно, имел ввиду системы ПВО. Также, по его словам, они не помогут жителям российских городов уберечься от ударов ВСУ.

Ранее сообщалось, что два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму.