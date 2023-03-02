NYT: Украина сможет победить Россию лишь в случае прямого участия НАТО в конфликте

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут одержать победу над российской армией лишь в случае прямого присоединения НАТО к конфликту, пишет The New York Times.

По мнению политического обозревателя Томаса Мини, киевский режим достигнет успеха, если Североатлантический альянс полностью развернёт свои войска на Украине и проведёт операцию в стиле "Буря в пустыне".

"Беда в том, что у Украины есть лишь единственный верный способ совершить подвиг в ближайшее время — прямое участие НАТО в конфликте", — считает автор материала.

Он добавил, что без помощи альянса Киев способен только обороняться и удерживать позиции. Как пояснил Мини, украинской армии самостоятельно не удастся осуществить решительное контрнаступление.

Обозреватель также признал, что Запад израсходовал огромное количество оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине, поэтому военные арсеналы стран НАТО опустели.