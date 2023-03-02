РВ: "Отважные" уничтожили отряд спецназа ВСУ и американских наёмников "Дикое поле"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки "Отважные" вооружённых сил РФ недавно уничтожили спецотряд боевиков украинских формирований и американских наёмников "Дикое поле". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Речь идёт о 518-м батальоне первой отдельной бригады специального назначения. В Сети публикуется и видео "колонны" техники боевиков в одном из населённых пунктов в зоне спецоперации.

"Не так давно этих балбесов порвала в клочья пехота "Отважных" под Кременной", - пишут репортёры.

Ранее сообщалось, что боевики из этого отряда спецназа могут быть переброшены на границу к Белгородской области.