Бойцы группировки "Отважные" вооружённых сил РФ недавно уничтожили спецотряд боевиков украинских формирований и американских наёмников "Дикое поле". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Речь идёт о 518-м батальоне первой отдельной бригады специального назначения. В Сети публикуется и видео "колонны" техники боевиков в одном из населённых пунктов в зоне спецоперации.
"Не так давно этих балбесов порвала в клочья пехота "Отважных" под Кременной", - пишут репортёры.
Ранее сообщалось, что боевики из этого отряда спецназа могут быть переброшены на границу к Белгородской области.
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