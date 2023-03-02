Российские бойцы скинули с дрона гранату прямо в открытый люк танка ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы провели уникальную атаку, сбросив гранату с дрона прямо в открытый люк танка ВСУ. Кадры операторы беспилотника опубликовали в своём Telegram-канале.

На них видно, как бойцы засекают стоящий на огневой позиции танк ВСУ. Боевики проявили беспечность и оставили верхние люки открытыми. Вероятно, атаки с воздуха никто из них не ожидал.

Понимая, что пробить броню танка гранатой невозможно, российские бойцы решились на уникальную атаку. С дрона они попытались закинуть снаряд прямо в открытый люк танка. Спустя несколько секунд прицеливания им это удалось.

После сброса гранаты раздаётся взрыв. Оператор за кадром называет своего коллегу Майклом Джорданом и хвалит за "трёхочковый бросок".

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что ПВО не поможет россиянам спастись от ударов беспилотников ВСУ.