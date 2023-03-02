РВ: войска ВКС РФ уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС Украины в Херсонской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации в Донбассе. Со ссылкой на украинские источники военкоры "Русской Весны" проинформировали, что вчера ВКС России в ходе воздушного боя уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ. Событие произошло в Херсонской области.

Имеются погибшие члены экипажа. В частности, скончался старший лейтенант Соломенников.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ из госпиталя заявили о крупных потерях в артёмовской "мясорубке". Войска противника несут большие потери, которые исчисляются десятками уничтоженных боевиков в сутки. В городе идут ожесточённые сражения.