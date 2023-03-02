Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации в Донбассе. Со ссылкой на украинские источники военкоры "Русской Весны" проинформировали, что вчера ВКС России в ходе воздушного боя уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ. Событие произошло в Херсонской области.
Имеются погибшие члены экипажа. В частности, скончался старший лейтенант Соломенников.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ из госпиталя заявили о крупных потерях в артёмовской "мясорубке". Войска противника несут большие потери, которые исчисляются десятками уничтоженных боевиков в сутки. В городе идут ожесточённые сражения.
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В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.