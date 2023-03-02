РВ: военнослужащие ВСУ из госпиталя заявили о крупных потерях в артёмовской "мясорубке"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Происходящее в городе называют "мясорубкой" даже в украинских СМИ.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали жуткие кадры из госпиталя, на которых видны потери войск киевского режима. На видеозаписи боевики высказывают мнение, что оставить Артёмовск — не самая лучшая идея.

По словам начальника медслужбы Анатолия, его подчинённые работают круглосуточно. За прошлые 8-9 месяцев было 50-60 раненых, сейчас за одни сутки привозят больше.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что взятие Артёмовска ВС РФ приблизит потерю ВСУ всей ДНР.