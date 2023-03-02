В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Происходящее в городе называют "мясорубкой" даже в украинских СМИ.
Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали жуткие кадры из госпиталя, на которых видны потери войск киевского режима. На видеозаписи боевики высказывают мнение, что оставить Артёмовск — не самая лучшая идея.
По словам начальника медслужбы Анатолия, его подчинённые работают круглосуточно. За прошлые 8-9 месяцев было 50-60 раненых, сейчас за одни сутки привозят больше.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что взятие Артёмовска ВС РФ приблизит потерю ВСУ всей ДНР.
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