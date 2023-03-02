Российские журналисты рассказали о миномётном обстреле в Брянской области.
По данным Telegram-канала Mash, жители Ломаковки Стародубского района скрылись в подвалах. В СМИ заявили, что украинские военные почти час обстреливали территорию из миномётов 120-го калибра. Несколько снарядов рухнули на гражданские объекты, подчеркнули журналисты.
Предположительно, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что армия Украины выпустила 11 снарядов по Суджанскому району.
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