Омбудсмен ЛНР Сердюкова: ВСУ держат российских пленных на улице в мороз

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские солдаты, которые попали в плен к украинской армии, содержатся в местном лагере "Запад-1". Военнослужащие вынуждены стоять на улице без тёплой одежды, что приводит серьёзному ухудшению здоровья без физических пыток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По её словам, пленным запрещено заходить в помещение и садиться. Весь день солдаты стоят на морозе, и только ночью их пускают в лагерь.

"Организм не выдерживает такого температурного режима", — рассказала Сердюкова в беседе с РИА Новости.