Российские солдаты, которые попали в плен к украинской армии, содержатся в местном лагере "Запад-1". Военнослужащие вынуждены стоять на улице без тёплой одежды, что приводит серьёзному ухудшению здоровья без физических пыток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
По её словам, пленным запрещено заходить в помещение и садиться. Весь день солдаты стоят на морозе, и только ночью их пускают в лагерь.
"Организм не выдерживает такого температурного режима", — рассказала Сердюкова в беседе с РИА Новости.
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