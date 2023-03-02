РИА Новости: в селе Любечане Брянской области несколько посетителей магазина взяты в заложники

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько человек захвачены в заложники на территории населённого пункта Любечане под Брянском.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, оперативники приступили к выяснению обстоятельств ЧП и установлению личностей злоумышленников.

"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — подтвердил источник.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область. По его словам, около 40 диверсантов ворвались в регион и начали брать мирных жителей в заложники.