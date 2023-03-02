В Курской области рассказали об обстреле Тёткино со стороны ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке армии Украины на Глушковский район.

"Посёлок Тёткино под обстрелом ВСУ", — подчеркнул российский чиновник.

По его данным, в результате происшествия пострадали люди. Вместе с этим глава региона пообещал позже опубликовать детали случившегося.

Ранее в Telegram-канале Mash заявили, что жители Ломаковки в Брянской области спрятались в подвалах из-за почти часового миномётного обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал, добавили журналисты.