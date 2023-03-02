Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке армии Украины на Глушковский район.
"Посёлок Тёткино под обстрелом ВСУ", — подчеркнул российский чиновник.
По его данным, в результате происшествия пострадали люди. Вместе с этим глава региона пообещал позже опубликовать детали случившегося.
Ранее в Telegram-канале Mash заявили, что жители Ломаковки в Брянской области спрятались в подвалах из-за почти часового миномётного обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал, добавили журналисты.
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