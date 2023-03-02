Воздушная тревога прозвучала в регионах Украины, граничащих с Брянской областью

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти в четверг, второго марта, заявили об угрозе ракетного обстрела в регионах, которые находятся рядом Брянской областью РФ.

Данные о воздушной тревоге опубликованы на сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины. Как отметили власти, сирены прозвучали на территории Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Ранее военный журналист Евгений Поддубный заявил, что в Брянской области действуют украинские диверсанты. Они убивают россиян, добавил репортёр. Он призвал приравнять Украину к террористической организации.