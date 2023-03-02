Украинские власти в четверг, второго марта, заявили об угрозе ракетного обстрела в регионах, которые находятся рядом Брянской областью РФ.
Данные о воздушной тревоге опубликованы на сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины. Как отметили власти, сирены прозвучали на территории Черниговской, Полтавской и Сумской областей.
Ранее военный журналист Евгений Поддубный заявил, что в Брянской области действуют украинские диверсанты. Они убивают россиян, добавил репортёр. Он призвал приравнять Украину к террористической организации.
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