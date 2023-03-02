"Звезда": фельдшер, попавший в заложники украинской ДРГ под Брянском, уже находится дома

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Фельдшер, который был взят в заложники украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, уже вернулся домой.

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главу Новоропской сельской администрации Николая Самусева, до мужчины сейчас невозможно дозвониться. Он предположил, что члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины изъяли телефон у фельдшера.

"Он уже дома. Я не знаю, как его взяли, но он дома", — подчеркнул источник.

Руководитель администрации добавил, что соседи фельдшера видели, как он заходил во двор. По его словам, действия украинской ДРГ напугали сельчан, многие из них спрятались в своих домах.

Ранее представители ФСБ России подтвердили информацию о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область, добавив, что работа по уничтожению националистов уже идёт.