Фельдшер, который был взят в заложники украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, уже вернулся домой.
Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главу Новоропской сельской администрации Николая Самусева, до мужчины сейчас невозможно дозвониться. Он предположил, что члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины изъяли телефон у фельдшера.
"Он уже дома. Я не знаю, как его взяли, но он дома", — подчеркнул источник.
Руководитель администрации добавил, что соседи фельдшера видели, как он заходил во двор. По его словам, действия украинской ДРГ напугали сельчан, многие из них спрятались в своих домах.
Ранее представители ФСБ России подтвердили информацию о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область, добавив, что работа по уничтожению националистов уже идёт.
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