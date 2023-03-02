На Украине продолжают тотальную мобилизацию мужчин призывного возраста. В некоторых случаях для этого применяют силу, вручая повестки на улице.
Военный портал Lostarmour сообщает, что общая численность армии Украины может достигнуть 1,3 млн. человек. В материале отмечается, что ВСУ формируют на данный момент 37-ю и 38-ю отдельные бригады морпехов, пятую ОДШБ, несколько механизированных, артиллерийскую, егерскую, стрелковую бригады.
На данный момент в Сухопутных войсках Украины, Нацгвардии и теробороне может насчитываться около 700 пехотных и 40 танковых батальонов. Эксперты полагают, что численность ВСУ сегодня может достигать около 1,3 млн. человек.
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