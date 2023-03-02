Военкор Котенок о нападении диверсантов на Брянскую область: Ситуация на границе — крайне тревожная

В связи с инцидентом с диверсантами в Брянской области военкор Юрий Котенок объяснил, что для защиты границ России от атак ВСУ необходимо привлекать дополнительные силы.

Котенок считает, что нападение на Брянскую область России — это демонстрация Украиной того, что "мы можем делать, делаем и будем делать".

"Ситуация на границе — крайне тревожная. Необходимы дополнительные силы для прикрытия границы. Численность гарнизонов МВД, Минобороны и др. структур необходимо увеличивать. Срочниками, которые сами себя охраняют, здесь не обойдешься", — объяснил военкор.

Он раскритиковал главу Брянской области, который заверял о спокойной обстановке в регионе.

Военный корреспондент объяснил, что важно уничтожить диверсантов. Он уверен, что "играться уже нельзя".

"А мы до сих пор пытаемся найти оправдание, почему мы воюем "на пол-шишечки", — выразил своё негодование Котенок.