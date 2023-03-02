Поддубный: ответственность за теракт в Брянской области лежит на генерале Буданове

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нападение на мирное население в Брянской области совершили националисты организации, подконтрольной ГУР Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает в Telegram-канале военкор и журналист Евгений Поддубный.

Ответственность за теракт лежит на генерале Кирилле Буданове, руководителе Главного управления разведки ВСУ.

"Украинские диверсанты заходят в село в Брянской области, убивают гражданских, убивают ребёнка и берут в заложники местных жителей. Это за гранью. Тут уж не сослаться на правила ведения войны", — писал ранее военный корреспондент.

Поддубный подчеркнул, что в РФ нужно создавать опергруппы, которые начнут ликвидацией глав ВСУ, СБУ, политических лидеров киевской власти. Чтобы никто там не спал спокойно, даже в тылу, даже в Восточной Европе. Политические ликвидации должны быть одним из видов противодействия бандитам Киева.