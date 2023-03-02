Матвийчук призвал ВС РФ ответить на теракт в Брянской области мощным ударом по Киеву

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал теракт, который устроила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на территории Брянской области, и заявил, что России следует отреагировать на атаку максимально жёстко. Подобные преступления не могут остаться безнаказанными, подчеркнул он.

"Удар должен быть таким мощным, чтобы навсегда отбить желание у противника даже мыслить в этом направлении", — заявил эксперт в беседе с "МК".

Матвийчук призвал российские войска нанести удар по центрам принятия решения киевского руководства, чтобы Банковая больше не смогла подняться. Необходимо полностью уничтожить весь правительственный квартал, указал он.

"Мы должны поразить все средства управления в Киеве, на Западной Украине. Они должны понять, что за любые действия, направленные на угрозу жизни русского человека, они будут наказаны", — заявил эксперт.