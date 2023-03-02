Украинский суд приговорил российского военнослужащего к десяти годам тюрьмы за "нарушение законов и обычаев войны"

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Суд в Сумской области Украины вынес приговор в отношении российского военнослужащего. Его приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Подсудимый признан виновным в якобы "нарушении законов и обычаев войны". Иные подробности приговора в сообщении не приводятся.

Напомним, 2 марта стали известны подробности захвата заложников в брянских сёлах. Как сообщили в силовых структурах, боевики взяли в заложники до шести человек. Их удерживают в здании магазина.