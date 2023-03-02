Суд в Сумской области Украины вынес приговор в отношении российского военнослужащего. Его приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Подсудимый признан виновным в якобы "нарушении законов и обычаев войны". Иные подробности приговора в сообщении не приводятся.
Напомним, 2 марта стали известны подробности захвата заложников в брянских сёлах. Как сообщили в силовых структурах, боевики взяли в заложники до шести человек. Их удерживают в здании магазина.
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