Дрон, упавший в Тульской области, был направлен на Щёкинскую ГРЭС - Mash

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Причиной взрыва в Тульской области, по предварительной информации, является падение украинского беспилотника. Информацию об этом озвучили в региональном правительстве.

Как пишет Mash со ссылкой на собственные источники, с использованием этого дрона украинские спецслужбы планировали атаковать Щёкинскую ГРЭС.

После инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин потребовал усилить меры безопасности в регионе. На охрану значимых объектов будут направлены дополнительные силы.

Ранее стала известна личность одного из украинских диверсантов, совершивших атаку на Брянскую область.