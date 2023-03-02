Причиной взрыва в Тульской области, по предварительной информации, является падение украинского беспилотника. Информацию об этом озвучили в региональном правительстве.
Как пишет Mash со ссылкой на собственные источники, с использованием этого дрона украинские спецслужбы планировали атаковать Щёкинскую ГРЭС.
После инцидента губернатор Тульской области Алексей Дюмин потребовал усилить меры безопасности в регионе. На охрану значимых объектов будут направлены дополнительные силы.
Ранее стала известна личность одного из украинских диверсантов, совершивших атаку на Брянскую область.
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