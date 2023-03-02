МЧС может наградить мальчика Фёдора, спасшего двух девочек во время атаки украинских ДРГ в Брянской области

Украинские диверсанты сегодня проникли в Брянскую область и обстреляли машину с детьми, которых везли в школу. Мальчик Фёдор, учащийся третьего класса, получил ранение, но спас двух девочек, сказав им спрятаться в лесу.

В МЧС сообщили, что смелый парень может получить награду, пишет ФАН.

"Конечно, такую возможность никто не исключает. Если информация подтвердиться, то мы рассмотрим возможность (Награждения мальчика. — Прим. ред.)", — пояснили в пресс-службе.

Мальчик уже прооперирован в больнице Брянска, куда детей отвёз водитель попутки. Его здоровью ничего не угрожает.