Украинские диверсанты сегодня проникли в Брянскую область и обстреляли машину с детьми, которых везли в школу. Мальчик Фёдор, учащийся третьего класса, получил ранение, но спас двух девочек, сказав им спрятаться в лесу.
В МЧС сообщили, что смелый парень может получить награду, пишет ФАН.
"Конечно, такую возможность никто не исключает. Если информация подтвердиться, то мы рассмотрим возможность (Награждения мальчика. — Прим. ред.)", — пояснили в пресс-службе.
Мальчик уже прооперирован в больнице Брянска, куда детей отвёз водитель попутки. Его здоровью ничего не угрожает.
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