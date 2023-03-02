Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Хатылёв: ВС РФ реагируют на НЛО, но стрелять не могут
В Израиле протестующие заблокировали жену премьер-министра Нетаньяху в парикмахерской
Генерал Болдырев усомнился в том, что ЧС с украинскими диверсантами в Брянской области станет причиной мобилизации
Спикер ВСУ Гуменюк: Россия отказывается от ракетных атак и ищет новую тактику нанесения ударов
Психолог Екушевская рассказала, как помочь троечнику поступить в хороший вуз: практические советы
Канцлер ФРГ Шольц: Германии следует поставить на поток производство оружия и боеприпасов
Дерматолог Саперова: поддельные духи чреваты раком печени, головокружениями и головными болями
В Сети появилось видео подлёта дрона-камикадзе ВСУ к самолёту А-50 ВКС РФ на аэродроме в Белоруссии
Дом татарской актрисы в Казани продаётся за 210 млн рублей

Кадыров призвал разбомбить базы украинских террористов и покарать их родственников

1:12
Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинских боевиков на сёла в Брянской области. По его мнению, нет разницы между теми, кто составлял бандподполье во время Чеченской кампании и нынешними киевскими националистами.

Кадыров призвал разбомбить базы украинских террористов и покарать их родственников

Кадыров призвал разобраться с исполнителями диверсии максимально жестко. По его мнению, никаких переговоров тут быть не может, только уничтожение. Также он выступает за то, чтобы привлечь к ответственности семьи террористов.

"Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — пишет Кадыров.

По мнению главы Чечни, базы террористов на территории Украины необходимо уничтожать несмотря ни на чтою

"И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться", — пишет он.

Также Кадыров призвал российские власти ввести в приграничных с Украиной регионах военное положение.

Заявление было сделано на фоне атаки украинских диверсантов на Брянскую область.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Baijiahao: РФ проучила Польшу за "Леопарды" для Украины

Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.

Baijiahao: РФ проучила Польшу за первые четыре "Леопарда" для Украины
Ракетный удар наносится по Украине: в небе стратегическая авиация ВКС РФ
Над Курской областью в небо взмыли три бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России
Три группы украинских пленных: аналитика от Сладкова
Штурмовики Су-25 атаковали колонну ВСУ
Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов
Зеленский пребывает в панике из-за ситуации в Артёмовске — Daily Express
Российские истребители Су-57 сбивают украинские самолёты ракетами повышенной дальности Р-37М — MWM
В США раскрыли ужасный план Вашингтона против Москвы
В США раскрыли ужасный план Вашингтона против Москвы
Последние материалы
Дом татарской актрисы в Казани продаётся за 210 млн рублей
Один из проникших в РФ диверсантов до сих пор является совладельцем московского автосервиса
Иммунолог Болибок: коронавирус повышает риск волчанки и псориаза почти в три раза
Певец Николай Басков высмеял дреды и пластические операции Киркорова на премии "Виктория"
В Красноярске пассажир такси показал гранату прямо в салоне
Кадыров призвал разбомбить базы украинских террористов и покарать их родственников
МЧС может наградить мальчика Фёдора, спасшего двух девочек во время атаки украинских ДРГ в Брянской области
Bloomberg: США попытаются запугать союзников России в кулуарах саммита G20
Набиуллина заявила о продлении валютных ограничений ЦБ, которые должны были истечь в марте
Знакомая мальчика, раненного в Брянской области украинскими диверсантами, рассказала о его храбрости во время ЧС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников