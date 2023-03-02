Кадыров призвал разбомбить базы украинских террористов и покарать их родственников

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинских боевиков на сёла в Брянской области. По его мнению, нет разницы между теми, кто составлял бандподполье во время Чеченской кампании и нынешними киевскими националистами.

Кадыров призвал разобраться с исполнителями диверсии максимально жестко. По его мнению, никаких переговоров тут быть не может, только уничтожение. Также он выступает за то, чтобы привлечь к ответственности семьи террористов.

"Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — пишет Кадыров.

По мнению главы Чечни, базы террористов на территории Украины необходимо уничтожать несмотря ни на чтою

"И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться", — пишет он.

Также Кадыров призвал российские власти ввести в приграничных с Украиной регионах военное положение.

Заявление было сделано на фоне атаки украинских диверсантов на Брянскую область.