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Украинский дипломат Щерба: у ВС РФ нет достаточных сил для наступления с севера

1:05
Силовые структуры

По мнению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Александра Щербы, российская сторона не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы провести наступление с севера.

Украинский дипломат Щерба: у ВС РФ нет достаточных сил для наступления с севера

Дипломат пояснил, что в своей оценке он руководствовался данными украинской военной разведки.

Посол считает, что для того, чтобы получить возможность перейти в наступление, России придётся передислоцировать силы.

"Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", — сказал Щерба, которого цитирует издание 24tv. ua.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщил об отсутствии ударных подразделений на российско-белорусской границе. Тем не менее Киев намерен и дальше проводить максимальное укрепление своих приграничных территорий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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