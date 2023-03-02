Украинский дипломат Щерба: у ВС РФ нет достаточных сил для наступления с севера

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Александра Щербы, российская сторона не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы провести наступление с севера.

Дипломат пояснил, что в своей оценке он руководствовался данными украинской военной разведки.

Посол считает, что для того, чтобы получить возможность перейти в наступление, России придётся передислоцировать силы.

"Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", — сказал Щерба, которого цитирует издание 24tv. ua.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщил об отсутствии ударных подразделений на российско-белорусской границе. Тем не менее Киев намерен и дальше проводить максимальное укрепление своих приграничных территорий.