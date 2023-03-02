По мнению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Александра Щербы, российская сторона не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы провести наступление с севера.
Дипломат пояснил, что в своей оценке он руководствовался данными украинской военной разведки.
Посол считает, что для того, чтобы получить возможность перейти в наступление, России придётся передислоцировать силы.
"Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", — сказал Щерба, которого цитирует издание 24tv. ua.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщил об отсутствии ударных подразделений на российско-белорусской границе. Тем не менее Киев намерен и дальше проводить максимальное укрепление своих приграничных территорий.
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