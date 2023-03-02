В атакованном украинскими террористами Климовском районе Брянской области обнаружили множество взрывных устройств — ФСБ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ФСБ России опубликовала новый комментарий относительно произошедшего в Брянской области. В ведомстве сообщили, что ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем силовиков.

Сейчас в районе идет разминирование. Как сообщили в ФСБ, силовики обнаружили в населённых пунктах множество взрывных устройств.

В ФСБ также подтвердили информацию о гибели в результате теракта местного жителя. Кроме того, ранение получил 11-летний школьник. Его жизни ничего не угрожает.

Накануне стали известны личности боевиков, осуществивших атаку на Брянскую область.