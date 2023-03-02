ФСБ России опубликовала новый комментарий относительно произошедшего в Брянской области. В ведомстве сообщили, что ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем силовиков.
Сейчас в районе идет разминирование. Как сообщили в ФСБ, силовики обнаружили в населённых пунктах множество взрывных устройств.
В ФСБ также подтвердили информацию о гибели в результате теракта местного жителя. Кроме того, ранение получил 11-летний школьник. Его жизни ничего не угрожает.
Накануне стали известны личности боевиков, осуществивших атаку на Брянскую область.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.