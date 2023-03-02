Арестович заявил о плачевном состоянии армий постсоветских стран

Алексей Арестович заявил, что мир ожидает двадцатилетний период нестабильности.

Украинский военный аналитик объяснил, что армии призваны предотвращать военные конфликты. Он считает, что вооружённые силы государств бывшего Советского Союза находятся в плачевном состоянии.

"После распада СССР и окончания холодной войны многие постсоветские страны пребывали в иллюзии, что войн больше не будет и занимались армиями по остаточному принципу", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он призвал посмотреть на пример Украины, где считали, что военная угроза им не страшна, несмотря на конфликты в Молдавии и Грузии.

"Казахстан и другие постсоветские страны также могут недооценивать угрозы для себя", — предупредил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что у Украины есть силы, способные в короткий срок закрыть угрозу со стороны Приднестровья.