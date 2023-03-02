Алексей Арестович заявил, что мир ожидает двадцатилетний период нестабильности.
Украинский военный аналитик объяснил, что армии призваны предотвращать военные конфликты. Он считает, что вооружённые силы государств бывшего Советского Союза находятся в плачевном состоянии.
"После распада СССР и окончания холодной войны многие постсоветские страны пребывали в иллюзии, что войн больше не будет и занимались армиями по остаточному принципу", — написал Арестович в своём микроблоге.
Он призвал посмотреть на пример Украины, где считали, что военная угроза им не страшна, несмотря на конфликты в Молдавии и Грузии.
"Казахстан и другие постсоветские страны также могут недооценивать угрозы для себя", — предупредил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Ранее Алексей Арестович рассказал, что у Украины есть силы, способные в короткий срок закрыть угрозу со стороны Приднестровья.
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