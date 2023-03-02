Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о ситуации в районе Купянска. По словам чиновника, она накалена.
"Российская армия всё больше притесняет противника", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим собеседник агентства обвинил украинских военных в безразличном отношении к судьбе местных жителей и городской инфраструктуры. По информации Ганчева, ВСУ формируют огневые позиции в любом месте. Также глава ВГА региона указал на принудительную эвакуацию.
Ранее журналисты "Военного обозрения" сообщили, что армия РФ закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска.
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