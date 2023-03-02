Гагин: ВСУ снова применили химические боеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях

За последние несколько дней боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) снова применили запрещённое химическое оружие. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР), военный эксперт Ян Гагин, пишет "МК".

По сообщениям с мест, боеприпасы с химической составляющей применены на Донецком и Артёмовском направлениях за последние несколько дней.

Ранее советник Дениса Пушилина рассказал, что немецкие танки Leopard были замечены в районе Артёмовска.

Добавим, фото, которое распространяется в Сети с якобы захваченным российскими силами "Леопардом", это фейк.