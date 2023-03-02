ДТП с автомобилями Министерства обороны России произошло на трассе М9 Балтия. Сообщается, что в аварию попали два грузовика "КамАЗ".
Водитель одной из машин — 20-летний контрактник — получил открытый перелом бедра. Он госпитализирован.
Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Специалисты выясняют причину аварии.
Ранее Арестович заявил о плачевном состоянии армий постсоветских стран.
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