Два грузовых автомобиля Минобороны попали в ДТП на трассе М9 Балтия

ДТП с автомобилями Министерства обороны России произошло на трассе М9 Балтия. Сообщается, что в аварию попали два грузовика "КамАЗ".

Водитель одной из машин — 20-летний контрактник — получил открытый перелом бедра. Он госпитализирован.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Специалисты выясняют причину аварии.

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