Украинские паблики и официальные источники проигнорировали факт снятия с должности командующего так называемой Операции объединённых сил в Донбассе Эдуарда Москалёва. Аналитик издания 19fortyfive Джек Бакби полагает, что между Владимиром Зеленским и генералом возникли некие трения.
"Нельзя исключать вероятность серьёзных разногласий между президентом и Москалёвым", — считает автор материала.
Кроме того, не стоит исключать и ещё одну причину, по которой отстранили командующего — Зеленский ищет новых командиров с более свежими идеями того, как осуществить контрнаступление и провести его успешно, пишет Бакби. Генерал Москалёв пробыл на должности чуть меньше года.
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