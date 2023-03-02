Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают колонны бронетехники. На украинских ресурсах появилось видео, на котором замечены не менее 15 боевых машин пехоты (БМП). Запись публикуют также военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Эксперты отметили, что дата и локация съёмки неизвестны, однако предположили, что техника может направляться на южный фронт, судя по погоде — снега в кадре совсем нет.
В украинских соцсетях по поводу этого видео пишут, со ссылкой на инсайдерские источники, что командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский продолжает перебрасывать подразделения с Харьковского направления под Бахмут (Артёмовск).
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