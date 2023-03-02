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РВ: ВСУ перебрасывают колонны бронетехники на южный фронт

0:47
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают колонны бронетехники. На украинских ресурсах появилось видео, на котором замечены не менее 15 боевых машин пехоты (БМП). Запись публикуют также военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Эксперты отметили, что дата и локация съёмки неизвестны, однако предположили, что техника может направляться на южный фронт, судя по погоде — снега в кадре совсем нет.

В украинских соцсетях по поводу этого видео пишут, со ссылкой на инсайдерские источники, что командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский продолжает перебрасывать подразделения с Харьковского направления под Бахмут (Артёмовск).

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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