Украина стала местом для туристов, интересующихся "военными достопримечательностями".
Зачастую такие "туристы" изображают из себя "волонтёров", однако просто хотят получить дозу адреналина, пишет польское издание Business Insider.
Автор делает акцент на пропагандистских турах для туристов с Запада, рассказывая, как словацкая туркомпания XTours предлагает поездки в Бучу, Гостомель, Киев и Ирпень. Цена билета от 250 евро.
Ранее такие поездки западные туристические агентства организовывали на границе Южной Осетии и Грузии. Кстати, находятся посредники, предлагающие "туристам" за 200 долларов провезти их по "дороге жизни" до Лисичанска.
Эти жители западных стран копируют поведение собственных политиков, для которых поездка на Украину — возможность получить дозу адреналина и покрасоваться на телевидении — их профили появляются в социальных сетях, подытожило издание "ПолитНавигатор".
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