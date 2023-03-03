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Business Insider: на Украине процветает "военный туризм"

1:04
Силовые структуры

Украина стала местом для туристов, интересующихся "военными достопримечательностями".

Business Insider: на Украине процветает "военный туризм"

Зачастую такие "туристы" изображают из себя "волонтёров", однако просто хотят получить дозу адреналина, пишет польское издание Business Insider.

Автор делает акцент на пропагандистских турах для туристов с Запада, рассказывая, как словацкая туркомпания XTours предлагает поездки в Бучу, Гостомель, Киев и Ирпень. Цена билета от 250 евро.

Ранее такие поездки западные туристические агентства организовывали на границе Южной Осетии и Грузии. Кстати, находятся посредники, предлагающие "туристам" за 200 долларов провезти их по "дороге жизни" до Лисичанска.

Эти жители западных стран копируют поведение собственных политиков, для которых поездка на Украину — возможность получить дозу адреналина и покрасоваться на телевидении — их профили появляются в социальных сетях, подытожило издание "ПолитНавигатор".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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