Лавров: при напоминании о Буче "западные партнёры" отводят глаза

Запад очень не любит любых напоминаний о преступлении альянса НАТО и нацистов в Буче.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад не хочет реагировать на вопросы, которые вскрывают провокационную сущность его действий. Свежий пример — так называемый инцидент в Буче, в начале апреля. Сразу после того, как мы договорились с украинцами о подготовке документа об урегулировании, через два дня был инцидент в Буче. Наши западные коллеги тоже не любят о нём говорить, и сразу отводят глаза в сторону", — в ходе форума G20 в Нью-Дели сказал Лавров.

По его словам, Запад продолжает игнорировать все попытки Москвы начать расследование того преступления ВСУ.

В присутствии всех министров Россия тогда обратилась к Генеральному секретарю ООН помочь получить список лиц, чьи тела были продемонстрированы в пригороде Киева.

"До сих пор никто даже не собирается отвечать", — подытожил Лавров.